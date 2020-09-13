رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات المنتهية والجارى تنفيذها فى الشرقية

وفى مستهل اللقاء، جدد الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده على أهمية تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مع عدم السماح بأى مخالفات جديدة، وكذا تطبيق القرارات التى تم الإعلان عنها بالأمس، المتعلقة بتحصيل 50 جنيها للمتر على المخالفات فى أى تجمع ريفي، وخصم 25% من قيمة التصالح فى حالة تسديد المبلغ بالكامل.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور ممدوح غراب إلى المشروعات التى انتهت المحافظة من تنفيذها خلال الفترة من 2018-2020، والتى بلغ عددها 230 مشروعا بتكلفة 3.922 مليار جنيه، بواقع 118 مشروعا تابعة لهيئة الأبنية التعليمية، و40 مشروعا فى مجال الطرق، و 32 مشروعا فى مجال الإسكان والمرافق، و15 مشروعا تابعة لوزارة الشباب والرياضة، و10 مشروعات فى قطاع الصحة، و6 مشروعات كهرباء، و9 مشروعات فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والتموين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن قطاع الأبنية التعليمية، شهد إقامة 114 مدرسة تتسع لـ 2232 فصلا دراسيا، وفى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من توسعات محطة مياه "بنى إشبل" كما تم استكمال شبكات "مشتول السوق"، بالإضافة إلى إنشاء 30 خزانا، أمّا قطاع الصرف الصحى، فقد شهد إقامة محطات رافع النخاس وعرب الفدان والحلمية وشلشمون وعزبة الجنادلة.

وتابع المحافظ : خلال الفترة من 2018-2020، تم الانتهاء من رصف طرق بإجمالى أطوال 197 كم، كما تم إنشاء كوبرى "شرويدة"، وفى قطاع الإسكان، تم تنفيذ 1482 وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 336 مليون جنيه، وفى مدينة العاشر من رمضان وحدها تم الانتهاء من 7340 وحدة إسكان اجتماعى، بقيمة 731.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 89 وحدة إسكان استثمارى بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من 23 مشروعا خدميا بلغت تكلفتها 91 مليون جنيه.

ووفقا لما عرضه الدكتور ممدوح غراب، فإنه خلال الفترة المذكورة تم تنفيذ 10 مشروعات فى مجال الصحة تمثلت فى إنشاء مستشفى طوارئ بفاقوس، ومجمع طبى، ومركزًا للتدريب، بالإضافة إلى 7 وحدات طب أسرة.

بينما شهد قطاع الكهرباء إقامة 6 موزعات جهد متوسط إلى جانب تركيب 1504 أعمدة إنارة، و26500 كشاف، وكذا تم تنفيذ 14 مركز شباب وناديا فى مجال الشباب والرياضة، أما فى قطاع التموين، فقد تم الانتهاء من تنفيذ صومعة غلال صان الحجر بسعة تخزينية 60 ألف طن.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى تزايد أعداد المتعاملين مع المراكز التكنولوجية بالمحافظة فى عام 2020 حيث وصل لـ 93.6 ألف مواطن مقارنة بـ 71.2 ألف مواطن فى 2019، و26.3 ألف مواطن فى 2018، كما تطرق إلى أعداد الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى، بواقع نحو 18 ألف شكوى وردت لمركز خدمة المواطنين بالمحافظة، تم الرد على 95% منها، وحوالى 32.4 ألف شكوى تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم التعامل مع 99% من هذه الشكاوى، فضلا عن أن إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة تلقت قرابة 2.3ألف شكوى، تمت الاستجابة لـ 97.5 % من هذه الشكاوى.

وقال الدكتور ممدوح غراب، إن عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامجى "مشروعك" و "جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بلغ 30.270 ألف مشروع، بقيمة نحو 1.4 مليار جنيه تم من خلالها توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، أوضح محافظ الشرقية، أنه يتم العمل على 258 مشروعا بتكلفة حوالى 24 مليار جنيه، بواقع 108 مشروعات فى مجال التعليم، و 94 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، و20 مشروعا فى مجال الطرق، و11 مشروعا لتوصيل الغاز الطبيعى، و10 مشروعات فى كل من مجالى الصحة والشباب والرياضة، فضلا عن 5 مشروعات فى مجال الكهرباء، ومشروعين فى قطاع الإسكان، ومشروع فى التموين.

وأضاف، أنه فى قطاع التعليم يجرى تنفيذ 104 مدارس تتسع لـ 1869 فصلا، بالإضافة إلى 4 إدارات تعليمية، و8 مشروعات فى قطاع مياه الشرب، و31 محطة معالجة صرف صحى و197 محطة رفع، كما يجرى رصف طرق بإجمالى أطوال 192.1 كم، كما يتم تنفيذ 19580 وحدة إسكان اجتماعى، و7 مستشفيات، ومجمع تأمين صحي، ومعهد أورام، ووحدة طب أسرة، وفى مجال الكهرباء يجرى العمل على الانتهاء من 5 موزعات جهد متوسط.

أمّا بالنسبة لموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، فقد أوضح الدكتور ممدوح غراب أن جملة الطلبات المٌقدمة للتصالح بلغت 63.776 ألف طلب.

وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات الفنية الخاصة بمشروع الصرف الصحى بمدينة العصلوجى لتشغيل المحطة القائمة بها فى أسرع وقت، كما كلف بسرعة حل بعض المعوقات فى المستشفيات التى يتم تنفيذها فى بعض المراكز، لكى تدخل الخدمة ويستفيد منها المواطنون فى أقرب وقت.

كما وافق الدكتور مصطفى مدبولى، على استبدال أرض الأوقاف بأرض أخرى لاستخدامها فى إنشاء موقف نموذجى للسيارات الأجرة والقضاء على المواقف العشوائية، كما وافق على 3 قرارات تخصيص لإنشاء مدارس بالمحافظة.