الوطنية للإعلام : انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق نتيجة لبعض الإصلاحات

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبنى الهيئة، مساء اليوم الأحد، جاء نتيجة بعض الإصلاحات التى تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو 1.





وأكد المصدر، بحسب بيان للهيئة، أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيًا على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات حيث تم على الفور دخول مولدات UPS حتى تم النقل على الخط الثالث فى ثوانى معدودة، موضحًا أن التأثير كان فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى. وأفاد المصدر بأن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى فى حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.

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