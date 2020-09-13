المترو : انتظام حركة القطارات بالخط الثانى بعد حدوث عطل مفاجئ

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو فى بيان صادر عنها مساء اليوم عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى المنيب فى الاتجاهين بعد حدوث عطل مفاجئ بمحولين محول كهرباء للضغط العالى بشركة الكهرباء والمغذية لعدد من القطاعات لمحطات الخط الثانى.





وأشار البيان إلى أن العطل تسبب فى فصل التيار عن عدد من القطاعات من محطة شبرا الخيمة حتى محطة الشهداء، وأنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إصلاحة وعودة التيار الكهربائى إلى طبيعتها. وذكر بيان المترو أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها بعد اصلاح العطل المفاجئ. من جانبه، أكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم مترو الأنفاق، أن محولات التابعة لوزارة الكهرباء التى تغذى خط المترو حدث لها انقطاع مفاجئ، نتج عنه توقف الحركة مما أسفر عن ظهور تكدسات ببعض المحطات الرئيسية، وأوضح عبدالهادى لـ "دوت الخليج" أن الانقطاع استمر نصف ساعة، وتم عودة الكهرباء وعادت جميع القطارات للعمل مرة أخرى.

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