فيديو .. أحد أئمة الأوقاف يوضح ما يجوز للشاب رؤيته من خطيبته

وأضاف أبوبكر، خلال برنامج "اسأل مع دعاء" على فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن الفقهاء اتفقوا على أنه ينظر إلى ما يباح إليه النظر مثل الوجه والكفين، لافتًا إلى أن أبوحنيفة زاد عليهما القدمين.
وأوضح أن الإمام أحمد بن حنبل، قال إن مواضع النظر إلى المرأة المخطوبة هى 6 مواضع هما "الوجه والرأس والرقبة واليد والقدم والساق"، وأنه يجوز له أن يختبئ من أجل أن ينظر إليها، كما يجوز أن يرسل من النساء الثقة من يأتى بما يريده أن يدعوه إلى الخطبة.
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