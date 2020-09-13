مختار جمعة: تشكيل لجان مشتركة من الأوقاف والزراعة والرى لتحديد قيمة الأراضى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأحد، أن تأجير أراضى الأوقاف وسائر أراضى الملك العام بسعر السوق حق لمال الوقف والمال العام، لأن مال الوقف يجب أن يكون التعامل عليه بالقيمة السوقية التجارية العادلة بيعًا وشراءً وتأجيرًا، لتحقيق شروط الواقف وكذلك المال العام، فلا يستفيد به بعض الأشخاص على حساب المصلحة العامة.





وأوضح جمعة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف، تأجير جميع الأراضى الزراعية فى كل من هيئة الأوقاف المصرية، وهيئة الإصلاح الزراعى وجميع الأراضى التابعة للأوقاف والزراعة والرى، بالقيمة العادلة. ولفت إلى تشكيل لجان مشتركة من وزارات الأوقاف والزراعة والرى فى كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة لكل حوض ولمجمل الأراضى الزراعية بالمحافظة، مع الأخذ فى الاعتبار القيمة السوقية العادلة ونقاط التميز، والانتهاء من ذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه.

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