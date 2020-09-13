صور .. محافظ الفيوم يكرم الطالب أحمد عبدالتواب: نموذج للشباب المكافح

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الطالب يوسف أحمد عبدالتواب، أحد أبناء قرية جردو التابعة لمركز إطسا، بعد تفوقه فى الشهادة الثانوية العامة، برغم عمله "مبيض محارة" مع والده، تكريمًا له كنموذج إيجابى يحتذى به بين شباب المحافظة.





أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه فى الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96% على الرغم من عمله فى مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته فى توفير متطلبات الأسرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الايجابية المتميزة فى جميع المجالات.

وكشف التونى، أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسى فى الثانوية العامة، فضلاً عن كونه نموذج من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم، كما استمع المحافظ لأمنية الطالب الذى يرغب فى الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوفير منحة دراسية له.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا فيديو لطالب يعمل مبيض محارة مع والده، وتبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خصوصا بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96% فى الثانوية العامة.