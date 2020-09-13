صور .. محافظ الفيوم يكرم الطالب أحمد عبدالتواب: نموذج للشباب المكافح

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أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ استقبل الطالب يوسف، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بعد تفوقه فى الثانوية العامة وحصوله على مجموع 96% على الرغم من عمله فى مهنة "مبيض المحارة" مع والده لمساعدته فى توفير متطلبات الأسرة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص المحافظة على تكريم النماذج الايجابية المتميزة فى جميع المجالات.
وكشف التونى، أن المحافظ منح الطالب شهادة تقدير ودرع المحافظة، تقديرًا لتفوقه الدراسى فى الثانوية العامة، فضلاً عن كونه نموذج من الشباب المكافح الذين يجب الاقتداء بهم، كما استمع المحافظ لأمنية الطالب الذى يرغب فى الحصول على منحة دراسية، وتواصل المحافظ هاتفيًا مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوفير منحة دراسية له.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا فيديو لطالب يعمل مبيض محارة مع والده، وتبين أنه من أوائل الثانوية العامة، خصوصا بعدما تحدى ظروف أسرته الصعبة، وحصل على مجموع 96% فى الثانوية العامة.
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