رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن تطوعه وابنه لتجربة اللقاح

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، عن أن العمل جارٍ على قدم وساق على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا، موضحا أن هذا اللقاح سيبث الأمل للعالم كله لأنه سينقذ البشرية من وباء كورونا.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "صدى البلد"، أنه من اهم شروط تسجيل المتطوعين، أن يكون لديه 18 سنة فأعلى ولديه جنسية مصرية ويقيم فى مصر ولديه الأهلية لمتابعة التجربة، وضروري أن يكون سليمًا خلال 14 يوما قبل تلقيه اللقاح، وألا يكون يعانى من حساسية أو أمراض عصبية مثل التشنج أو الصرع، وألا يكون ممن لديهم أمراض مزمنة من الكبد والكلى والسكر والضغط والقلب، ممنوع نقل الدم خلال 3 أشهر.

وأوضح أن اللقاح يمر بعد مراحل؛ أولها: مراحل التجارب السريرية والتي تتم فى مرحلة الأمان بعدد محدود، ثم مرحلة فاعلية المصل، ثم مرحلة عدد أكبر من المتطوعين، مؤكدا على أن المصريين لن يكونوا فئران تجارب، ولن تتم التجربة إلا بشهادات علمية تؤكد أن اللقاح أثبت فاعلية بالتجربة الأولى والثانية".

وأشار إلى أنه من الممكن أن تحدث بعض الأعراض الدقيقة أو بعض الآلام، أو الالتهابات الموضعية والتي تستغرق يومين أو ثلاثة نتيجة استخدام اللقاح، معقبا: "أنا شخصيا تقدمت للحصول على التطعيم، وكذلك ابنى تقدم بالتطوع في تجربة اللقاح"، لافتا إلى أن التسجيل يتم في الموقع الإلكترونى بوزارة الصحة.