نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سوف تقوم بقطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الاعمال، كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعه للأعمال وازالة اي معوقات .

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.