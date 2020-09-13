مصر تعرب عن دعمها لمواقف تحالف دعم الشرعية فى اليمن ضد ميليشيا أنصار الله

أعربت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية فى اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا "أنصار الله"، والتى تؤدى إلى تأجيج الأوضاع فى اليمن.





وفى هذا الإطار، تؤكد مصر أيضًا على اصطفافها بجانب المملكة فى مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسى فى اليمن وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا "أنصار الله". واتصالاً بذلك، تُدين مصر قيام ميليشيا "أنصار الله" باستهداف المنشآت المدنية فى مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين، وتؤكد وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل فى اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التى تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى تتفاقم فى ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسى، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية فى اليمن وصولاً لهذه الأهداف.

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