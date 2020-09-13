للمصريين بالخليج.. خطوات تجديد تصريح العمل

إذا كنت مقيما بالخارج، وترغب في تجديد تصريح عملك فإن هناك عدة خطوات ومستندات مطلوبة للتجديد، حيث تقوم القنصلية العامة بالدولة التي يقيم فيها من يرغب بتجديد تصريح العمل باستلام طلبات استصدار تصاريح العمل لأول مرة وترسلها إلى الجهات المصرية المختصة.

ويستلزم هذا الاجراء ما يزيد عن الشهر ما بين الإرسال و تلقى الرد.