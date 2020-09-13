الزراعة : تخطي مساحات الفول السوداني 139 ألف فدان.. ولجان لزيادة الإنتاج

تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى عدة قطاعات تنفيذية ومديريات الزراعة، متابعة محصول الفول السودانى، حيث أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة أن المساحات المنزرعة من المحصول بلغت 139 ألفا 658 فدانا حتى الآن، وهناك لجان متخصصة لرصد أى حالات مرضية على النبات بسبب المناخ المتغير وارتفاع درجات الحرارة والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج .

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية، إن هناك لجان متابعة على جميع زراعات الفول السودانى، مضيفًا أن مصر من الدولة المتميزة فى إنتاج الفول السودانى الذى يلقى إقبالًا فى السوق المحلية، نظرًا لجودته، وتميزه خاصة فى الزراعات المخصصة للتصدير الى الخارج.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة، تبلغ المساحة المنزرعة بالفول السودانى ما يزيد على 165 ألف فدان بمتوسط 1,350 طن للفدان ليصل إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الفول السودانى مايزيد على 210 آلاف و600 طن، بينما يتم تصدير من 30-35% من الكمية المنتجة والتى تصل إلى حوالى 63 ألف طن سنويًا، وأهم الدول المستوردة الاتحاد الاوربى (إيطاليا -ألمانيا- اليونان- هولندا)، بينما تستورد 3 دول عربية منتجات الفول السودانى وهي (الإمارات- العراق- السعودية).

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن أهم المواصفات التصديرية للفول السودانى لمختلف الأسواق الدولية وهى اشتراطات الاتحاد الأوروبى لاستيراد الفول السودانى، عدد القرون فى الـ 100 مجم من 50- 60 قرنا، عدد البذور فى الـ 100 مجم من 80 – 100 بذرة، يجب خلو البذور من المواد التى يفرزها الفطر المسبب للأفلاتوكسين وهما الفطريات أسبرجلس فلافس واسبرجلس برازتكس بحيث لا تتعدى النسبة 2 جزء فى البليون من الـ B­1 و4 جزء فى البليون من مجموع B1,B2,G1,G2 , وهذه المواد السامة هى التى يفرزها الفطر وأشدها ضررًا هى الـ B1 .

وتابع "خليل"، أن نسبة التصافى لا تقل عن 60 % ونسبة الرطوبة لاتزيد على 10%، خلو القرون من الإصابات المرضية – والقرون البليه وأن تكون القرون ذات لون طبيعى، بالنسبة للبذور أن تكون ذات حجم متجانس – الا تكون البذور مكسورة، ألا تكون البذور مقشورة، بالنسبة لهيئة دستور الأغذية، يجب خلو البذور من الافلاتوكسين بحيث لاتتعدى 5 جزء فى البليون من الـ B1 , 10 جزء فى البليون من مجموع B1,B2,G1,G2 .

وتبقى الرسالة فى الحجر الزراعى المصرى لحين ورود تقرير المعمل المركزى لتقدر متبقيات المبيدات فى الأغذية، ويتم الشحن فى حاويات جيدة التهوية ويفضل برادات تمت معاينتها قبل الشحن، بالنسبة للرسائل الكبيرة والمسافات الطويلة يتم الشحن فى عنابر البواخر ويتحقق بها نظام تهوية جيد، عند الشحن فى حاويات مغلقة يتم عزل جدار الحاوية من الداخل بمادة عازلة للحرارة ووضع كمية مناسبة من المواد الماصة للرطوبة وعدم تجاوز الرطوبة للنسب المقررة .