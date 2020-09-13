بعد زيارة وزير الرى.. تعرف على المشروعات العملاقة التى تنفذ بمنح مصرية  لدعم وتنمية جنوب السودان

دائما ما كان لمصر دور ريادى وقيادى فى قارة أفريقيا ، وطوال تاريخنا تحرص مصر على تقديم المساعدات للدول الشقيقة فى الأزمات وفى مجال الموارد المائية والرى تقوم مصر بدعم كبير لدولة جنوب السودان لتخطى أزماتها وتقدم لها كل الخبرات والدعم المادى والمشروعات الكبرى لتحقيق التنمية والاستثمار لهذا البلد.

وهناك مشروعات كبيرة تنفذها مصر مع دولة جنوب السودان ، وتشمل تأسيس محطتي قياس المناسيب والتصرفات بمدينة منجلا ونيمولى على بحر الجبل تمهيدًا لتشغيلها بصورة كاملة، وبدء عملية إنشاء 6 محطات مياه شرب جوفية في فبراير الماضى والتي تم التعاقد عليها مع احدى الشركات المتخصصة حيث تم الانتهاء من المسح الهيدروجيولوجي والجيوفيزيقي وإعداد الدراسات اللازمة و البدء في حفر البئر الأول في المستشفى القبطي بجوبا.

كما جرى الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بمدينة "واو" لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية والأهالي، وهي ضمن المنحة المصرية، علاوة على مشروعات إنشاء المراسي النهرية، منها إنشاء المرسى النهري بمدينة "واو" في نوفمبر 2010، وأيضًا يجري إنهاء مرسى نهري آخر في مدينة "كواجوك "في حوض بحر الغزال، وأهميته في ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، لتسهيل نقل البضائع والركاب، وبما ينعكس إيجابيًا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، وكذلك تحسين الأحوال البيئية والصحية.

وذلك فضلًا مشروع إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في توفير مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية.

ويجرى الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع "سد واو المتعدد الأغراض" بمدينة واو، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بهدف الحد من مخاطر التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بجنوب السودان، كما يجري العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بهدف تأهيل المحطات الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان، وتوفيرالبيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التي تخص الموارد المائية في جنوب السودان.

وقال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان قوية وقديمة ومتجددة، ومنذ الستينات فى القرن الماضى حينما كانت جنوب السودان جزء من دولة السودان كانت مصر تخصص منح دراسية خاصة لأبناء الجنوب كمساهمة من مصر لتنمية هذا الأقليم من خلال التعليم ولم تتأثر العلاقة بعد انفصالها عن السودان.

وأضاف "رسلان" أن مصر تقوم بمشروعات كبيرة ومستمرة سواء ببناء سدود لحصاد مياه الأمطار، أو المساعدة فى الزراعة أو تقديم العلاج من خلال مركز صحى مصرى كبير فى جوبا يقدم الكشف العلاج بالمجان والطواقم الطبية به تتبدل لكن العمللا يتوقف وقدمت مصر بعض المساعدات لإنترة بعض المناطق فى جنوب السودان وهناك تعاون وثيق فى كافة المجالات.

وأكد"مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية" أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى هى تعبير عن عمق العلاقة بين البلدين، وهى زيارة متكررة للاشراف والمتابعة للمشروعات القائمة التى تمولها مصر فى هذه المنطقة .

وأشار أن هناك علاقة قوية وتنسيق على المستوى السياسى بين القيادة المصرية والرئيس الجنوب السودانى سيلفاكير ولفت أن تشكيل لجنة عليا مشتركة من وزراء البلدين لبحث سبل التعاون هى جزء من العلاقات الثنائية الوطيدة التى بها تفاعل إيجابى طوال الوقت.