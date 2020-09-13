وزير خارجية لوكسمبورج : القاهرة تتجنب وببراعة إدخال المنطقة فى صراع عسكرى

وأضاف أسلبورن، فى تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتى"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال كثيرًا إنه يعلم خطورة الحروب وأنه ملتزم بأقصى درجات ضبط النفس، معلقًا: "له كل التقدير على ذلك".

وأوضح أن ليبيا أزمة شديدة التعقيد وتحتاج إلى نزع كل الأسلحة وإعادة إعمار شاملة وحوار سياسى على أسس واضحة، مؤكدًا أن النقطة الوحيدة الإيجابية الآن أن القاهرة تتجنب وببراعة إدخال المنطقة فى صراع عسكرى.