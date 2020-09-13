محافظ الإسكندرية عن حوت البناء المخالف : يمتلك 23 برجًا مخالفا ومحبوس حاليا

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بها حيتان كبيرة جدًا وراء مخالفات البناء، مضيفًا: "عندنا ناس دفعوا جدية تصالح فى المخالفات تقدر بـ200 مليون جنيه، وكانوا مبسوطين".





وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن أحد المواطنين يمتلك 23 برجًا مبنيه على أراضى أملاك دولة وأراضى للأوقاف، مؤكدًا أنه تم القبض عليه ومحبوس الآن على ذمة النيابة العسكرية، متابعًا: "أنا راصده منذ أن كنت مديرًا للأمن، وتم ضبطه وحاليًا محبوس". وأوضح أن الـ23 برجًا قيمتهم تتجاوز المليار جنيه، لافتًا إلى أن الإسكندرية رقم 1 فى حصيلة التصالح فى مخالفات البناء. وتابع: "لأول مرة فى تاريخ الإسكندرية ميقدرش أى شخص وضع طوبة، وكفاية عشوائية".

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