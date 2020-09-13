فيديو .. متحدث الرى : ربنا حافظ مصر ومش هتعطش أبدا

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن لجنة إيراد النهر فى انعقاد مستمر طوال العام لمتابعة كل الظروف والمواسم المتعلقة بالشأن المائى.





وأضاف السباعى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، أن فيضان النيل هذا العام أعلى من المتوسط، مضيفًا: "ده فضل من الله". وأوضح أن السد العالى جاهز للتعامل مع الفيضان وحجز المياه واستخدامها بالشكل الأمثل، مضيفًا: "بحيرة ناصر حصالة للمياه، وربنا حافظ مصر وأبدًا مش هتعطش".

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