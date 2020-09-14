أهم الاخبار .. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية.. فيديو خناقة صالح جمعة في الزمالك.. تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

تطوير سيناء.. السيسي يوجه بزيادة الرقعة الزراعية وبناء مجتمعات عمرانية في توشكى والعوينات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة: تسجيل 153 حالة جديدة بكورونا.. و21 وفاة

اضغط هنا. أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.. للمزيد من التفاصيل

الإمام الأكبر يلتقي فريق «إيناكتس الأزهر» ويشيد بتمثيلهم المشرف لمصر

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، فريق جامعة الأزهر الفائز بالمركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلين عن مصر، بعد تفوقهم على طلاب جامعات دولية كبرى من أكثر من 32 دولة مشاركة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

«النائب العام» يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة اعتمد المستشار النائب العام اليوم، الأحد، إطلاق «إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة» بمكتب النائب العام خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام» عبر الموقع الرسمي «للنيابة العامة» www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع«google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ننشر حركة المحامين العموم للعام القضائي الجديد

وافق مجلس القضاء الأعلى، برءاسة المستشار عبدالله شوضه، بجلسته المنعقدة اليوم، على مشروع تحديد محال إقامة بعض المحامين العامين الأول والمحامين العامين المقدم من المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن العام القضائي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الكاف يلعب بالنار.. جاساما حكما لمباراة الأهلى والوداد وتيسيما للزمالك والرجاء

أفادت تقارير صحفية مغربية أن الجامبي باكارى جاساما سيدير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أمام الوداد المقرر إقامتها 18 أكتوبر المقبل فى إطار لقاءات ذهاب نصف نهائى أبطال إفريقيا .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حالات لا يجوز لها التصالح على مخالفات البناء بعد 15 سبتمبر القادم

كشف صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية السابق، الحالات التى لا يجوز لها التصالح في مخالفات البناء بها بعد 15 سبتمبر القادم،موضحا ان من تقدم من المواطنين قبل 15 يوليو ولم يثبت جديته في التصالح ولم يدفع مقدم التصالح على مخالفة البناء هم من ستنتهى فرصتهم للتصالح في 15 سبتمبر المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

سرية بيانات المجني عليهم في التحرش.. السيسي يصدق على تعديلات الإجراءات الجنائية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد الإفراج عنه.. خناقة صالح جمعة في الزمالك.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاشتباك صالح جمعة نجم النادي الأهلي مع أحد المارة في شوارع الزمالك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أحمد سعد يجري عملية تجميل.. شاهد الفرق قبل وبعد

كشف أحد أطباء التجميل عن صور خاصة للفنان أحمد سعد بعد خضوعه لعملية تجميل مؤخرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صبحي يرفض تقديم شخصية طبيب الغلابة في مسلسل.. اعرف السبب

استضافت الإعلامية شيرين سليمان الفنان محمد صبحي في اول حلقات برنامجها (عين أونلاين).. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مات بعدها بـ خمسة أيام.. قصة وفاة شاب التقط صورة سيلفى داخل النعش وكتب قريبا إن شاء الله

تداولت عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لشاب يدعى نور رشاد وهو داخل نعش للأموات، وكتب تحتها قربيا إنشالله.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من 15-25 ‎%‎ .. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

فى بشرى سارة لساكنى المدن الجديدة، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اندلاع حريق بقطار القاهرة - الإسكندرية ولا خسائر في الأرواح