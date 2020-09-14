أهدى الدكتور أسامة العبد، الأمين العامة لرابطة الجامعات الإسلامية، درع الرابطة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده فى تجديد الخطاب الدينى، ودور وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى نشر الفكر الوسطى الصحيح .





وقد تسلم الدرع نيابة عن الوزير الدكتور هشام عبد العزيز على، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولى لرابطة الجامعات الإسلامية الذى عقد أمس بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "دور الجامعات فى خدمة المجتمع وترسيخ القيم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعات الإسلامية تهدى درعها لوزير الأوقاف لجهوده فى تجديد الخطاب الدينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.