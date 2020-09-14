مستشار رئيس الوزراء : نقل أكثر من 60 ألف موظف للعاصمة الجديدة بداية 2021

قال مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، الدكتور هانى محمود، إن أكثر من 60 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، بحلول النصف الأول من العام المقبل 2021، وخلال ثلاث سنوات سيكون هناك ربط بين العاصمة الإدارية والقاهرة.





وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة آخر النهار، أن أن كل الوزارات سيتم نقلهم بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم فى الوزارات قبل النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مطالبا المواطنين التسجيل فى منصة مصر الرقمية. وتابع مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن مصر تسير فى إصلاح اقتصادى واجتماعى، لافتا إلى أنه تم تدريب كل الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية.

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