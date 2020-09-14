فيديو.. محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% جاء مراعاة للبعد الاجتماعى

وقالت عوض، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن القرارجاء مراعاة للبعد الاجتماعى والضغوط الاقتصادية التى يتعرضون لها.
واوضحت، أن قطاع السياحة برأس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا، قائلة: "من لا يلتزم بقواعد الإجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته".
وأضافت، أنه لم يتبق إلا شهر واحد لموسم الصيف وينتهى، وعليه وجدنا أن هذا القرار سوف يساعد المواطنين.
ولفتت محافظ دمياط، إلى أن الجهات المعنية سيكون لها مرور دائم على قاعات المناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.
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