نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة لمخرات السيول بالصف وأطفيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي القاهرة والجيزة ورئيس مركز ومدينة الصف ورئيس مركز ومدينة أطفيح، اصطفافا لأجهزة ومعدات إدارة الأزمات، ومواجهة السيول بمركز ومدينة الصف لتأكد من جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال فصل الشتاء وما يتبعه من احتمالية سقوط أمطار أو سيول.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة رفع درجة الأستعدادات لفصل الشتاء وما يتبعه من احتمالية سقوط أمطار أو سيول والمتابعه المستمرة والميدانية لمشروعات إعادة تأهيل مخرات السيول بالمحافظة.

وشدد نائب المحافظ، على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع أي حالات طارئة، كما تفقد مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل الودي والديسمي بمركز ومدينة الصف ومخر سيل أطفيح، حيث يجري حاليا أعمال رفع الرمال وتدبيش الجسور على جانبي المخرات ضمن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء المقبل.

وكما شدد "الشهابي"، على تسريع وتيرة الأعمال للأنتهاء من المشروع قبل التوقيتات المحددة وبفترة كافية قبل موسم الشتاء المقبل.