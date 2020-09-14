اليوم .. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

وقالت الشركة فى بيان، أمس الأحد، إن الأماكن التى ستشهد انقطاعًا للمياه هى: هليوبوليس، وروكسى، والخليفة المأمون، وحدائق القبة، ومنشية الصدر، ومنشية البكرى، والعباسية، وحلمية الزيتون، وحدائق الزيتون، والمطرية، وبعض مناطق عين شمس الشرقية والغربية، اعتبارا من اليوم التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يأتى نظرا لقيام الشركة الوطنية للطرق التابعة للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير ميدان رنين بشارع مسطرد القديم، مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.