أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 26 رحلة دولية، اليوم الإثنين، لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الاستثنائية ، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





وقالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى "باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبى، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة"، و3 رحلات جوية إلى دبى، ورحلتين جويتين إلى أبوظبى، و4 رحلات استثنائية إلى "جدة، أبها، الرياض، الدمام"، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى "شرم الشيخ، الغردقة"، ورحلة جوية إلى "أسوان، الأقصر"، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب. مصر للطيران وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، كما يمكن للقادمين مباشرة الى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. مصر للطيران تسير 26 رحلة دولية وداخلية واستثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.