بينهم 4 من ذوى القدرات الخاصة.. القوى العاملة تعين 339 عاملا فى شركات خاصة

عينت مديرية القوى العاملة ببنى سويف 339 عاملاً من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوى القدرات الخاصة، بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شابًا.





تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضى استخرجت المديرية 387 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 كارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والحملات. وأضاف مدير المديرية أنه تم التفتيش بنظام الدورى النهارى على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 37 عاملاً غير منتظم جديد بالوحدة.

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