3 وزراء يضعون اللمسات النهائية لقانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفنى

عقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بحضور عدد من ممثلى الوزارات المعنية.





وحسب بيان، اليوم الإثنين، رحب الدكتور طارق شوقى، بوزيرى القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير التعليم الفنى، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومى، منوها بأنه تم عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلى كل الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع تمهيدا لعرضه فى اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.



وأكد الدكتور طارق شوقى أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كل مواد المشروع، مشددا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفنى، لافتا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فضلا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية موضحا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفنى بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمى، بما يتيح لخريجى التعليم الفنى الحصول على فرص عمل فى الخارج.

وأكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء الهيئة التى ستسهم بشكل كبير فى توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل فى الداخل والخارج، منوها بأن الدولة المصرية مصدرة للعمالة بالخارج فى ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج .

ولفت سعفان إلى أن إنشاء الهيئة سيمثل نقلة فى تطوير التعليم الفنى والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهنى والتى ستخضع لأحكام القانون "بعد إصداره" بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تأسيس الهيئة سيكون له مردود إيجابى على تحقيق تقدم كبير فى قطاع التعليم الفنى، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادى شامل فى كل القطاعات، خصوصا وأن التعليم الفنى والمهنى هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادى، ما يلزم القضاء على أى خلل هيكلى داخل منظومة التعليم الفنى.

وشددت وزيرة التخطيط على أنه من الضرورى أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفنى فى مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفنى من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذى سيكون له دور مهم فى ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتابعت الوزيرة قائلة: "إن العمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية سيكون له مردود إيجابى، خصوصا وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى العالمى، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفنى، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية".

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وإنجى مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، وياسر الشربينى معاون وزير القوى العاملة، والمهندس أحمد طه مساعد وزيرة التجارة والصناعة ، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية والقضائية، والدكتور أحمد الحيوى أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوى استشارى مجلس التعليم الفنى، والدكتورة شريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولى.