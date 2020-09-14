القوى العاملة تبدأ دوراتها التدريبية على 7 مهن

وفى هذا الإطار.. أعلنت مديرية القوى العاملة الإسكندرية عن بدء الدورات التدريبية مجانًا على 7 مهن مطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارجى، بمراكز التدريب المهنى التابعة لها.

وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية بالإسكندرية، أنه سوف يتم البدء فى عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن، والتى تشمل مجالات: صيانة وإصلاح المحمول، وتفصيل وحياكة، وتبريد وتكييف، ولحام، وخراطة، وصيانة الأجهزة المنزلية، وألوميتال.

ولفت إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومى للمتدرب خلال فترة التدريب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، مع توفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانًا، مؤكدًا أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميًا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون المتقدم من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة، وسن المتقدم من 18 حتى 45 عامًا على أن يتم التسجيل الإلكترونى بمراكز تدريب مهنى محرم بك، وشرق، والحضرة، والهانوفيل.. من خلال الرابط التالى:

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