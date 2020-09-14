لنقل أكثر من 2100 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 26 رحلة جوية إلى وجهات دولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الأثنين، 26 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل ما أكثر من 2100 راكب.

وتشغل مصر للطيران إلى وجهات كل من "باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي" بالإضافة إلى 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى، لنقل ما يقرب من 2100 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.