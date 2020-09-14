القوى العاملة: تحصيل 500 ألف ليرة لمصري بلبنان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة بيروت - لبنان ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، فضلا عن الحصول عن تنازل عن الكفالة المصرفية بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية.

وقال إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي شرين محمود سيد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، وأكدت أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 7 عقود وتأشيرة عمل تم اعتمادها ، فضلا عن توفير 7 فرص عمل .

وأوضحت الملحق العمالي ببيروت أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 20 شكوي، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا ، و8 شكوى تم تحويلها للقضاء، وما زالت هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن القيام بنحو 8 زيارات ولقاءات ، والموافقة علي نقل كفالة 3 عمال ، و39 طلب نقل كفالة قدم للمكتب ، و30 طلبًا تم احالتها إلى الأمن العام .