الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر.
ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، معتدل ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23، على السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28، وشمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.
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