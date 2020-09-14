نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتاج أقمشة مفروشات وملابس باستخدام تريكو الجاكارد.. مشروع تخرج بتطبيقية حلوان في المقال التالي
وقد اعتمدت الطالبة ميرنا هاني سعيد في مشروع (محور تريكو) علي تطبيق استخدام الفن البصري أو ما یعرف بـ "الأوب آرت لابتكار تصميمات حديثة من اقمشة تريكو الجاكارد تناسب الاستخدام المعاصر لأقمشة المفروشات والملابس للنهوض بالصناعة المصرية وتأهليها للمنافسة الخارجية وذلك بالتعاون مع المجتمع الصناعي متمثل في احدي الكيانات الصناعية الكبرى بالمنظفة الصناعية بشبرا الخيمة والتي تم التنفيذ بها.
هذا وقد أقيم المشروع تحت اشراف الأستاذة الدكتورة منى السمنودي، والأستاذة الدكتورة امال يونس، والأستاذة الدكتورة رشا عبدالهادي، والأستاذة الدكتورة راوية علي، والمهندس مصطفى محمود.
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