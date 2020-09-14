نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول فوج سياحي يصل سقارة: "نتمنى مشاهدة الكشف الأثري الجديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم الاثنين أول فوج سياحي قادم من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يومًا من استئناف مصر لحركة السياحة الخارجية الثقافية.

واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم بمصر.

وأضافوا أن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

