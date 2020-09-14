نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين 339 شابا واستخراج 387 شهادة مهارة ببنى سويف في المقال التالي
تلقى وزير القوي العاملة، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون.
وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل عدد 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة.
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