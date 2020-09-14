السكة الحديد: السماح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات مجانا

أصدرت هيئة السكة الحديد، قرارًا يتعلق بارتياد أفراد الجيش والشرطة للقطارات العادية بأنواعها، مجانًا، ودون الرجوع إلى شباك التذاكر، وذلك من خلال منشور رسمى وزعته على إدارة المبيعات والمحطات ومشرفو القطارات.





ووفقا لما نشرته قناة "أكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أوضح منشور السكة الحديد أنه بإمكان أفراد الجيش والشرطة أن يستقلوا القطارات العادية بأنواعها بموجب الزى العسكرى أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو استمارة السفر دون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر، أما إذا كانوا لا يرتدون زيًا عسكريًا أو يحملوا استمارة سفر فيتم تغريمهم وتحصيل الأجرة.

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