واستمتع الفوج السياحى بجولة فى المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا لو أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثرى والتوابيت المغلقة التى تم العثور عليها فى منطقة سقارة خلال تواجدهم فى مصر، إذ أن الأفلام الدعائية التى تم نشرها عنه فى الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعى المختلفة قد أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعنما تضمنه هذه التوابيت. ثم توجه الفوج السياحى لزيارة منطقة دهشور الأثرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استئناف حركة السياحة الثقافية.. آثار سقارة تستقبل أول فوج من فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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