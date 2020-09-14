رسميا.. تعيين سيدة القطار فى فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية

كرمت الدكتورة مايا مرسى ، رئيس المجلس القومى للمرأة، بمقر المجلس، صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، لتكريمها على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات.

وأعربت مايا مرسى عن سعادتها باستضافة صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، حيث قامت بتسليمها درع المجلس وباقة من الورود ، فضلا عن تسليمها قرار تعيينها بفرع المجلس بمحافظة الغربية .

ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة ، كلمتها ل "سيدة القطار" ، قائلة :"شرفتينا وشرفتى سيدات مصر واللى اتعملك أبسط الاصول ورد الفعل" ، مؤكدة أن الشعب المصرى شعب طيب وأصيل بطبيعته .

وأعلنت تجهيز الحديقة الخاصة بالمدرسة التى تعمل بها "سيدة القطار" وإطلاق عليها مسمى حديقة "صفية" .

وتابعت أن ستات مصر جدعه ، قائلة :"مجلسنا مفتوح ولو هنكرم فى اليوم 100 سيدة " ، موجهه لسيدة القطار قائلة :"هتشرفينا فى فرع الغربية"، موجهه التحية لكل جنودنا فى القوات المسلحة :"هما الفخر بتاعنا وحمونا على طول التاريخ والجيش المصرى خط الدفاع الأول والشرطة خط الدفاع الثانى والمرأة خط الدفاع الثالث".

وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة، تواصلت مع صفية أبو العزم الملقبة بسيدة القطار، لتقديم الشكر لها على ما قامت به من موقف مشرف مع المجند داخل القطار، ورفضها التام لما بدر عن الكمسارى وإصراره على إنزال المجند بسبب ثمن التذكرة.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذلك ليس جديد على المرأة المصرية، وأن ما قامت به عمل إنسانى رائع، وأن السيدة المصرية دائما ما يظهر معدنها الأصيل، مؤكدة أنها قررت ضمها إلى المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الغربية تقديرا لدورها.