الحكومة: 45 ألف فرصة عمل فى 483 مصنعًا و4 مناطق حرة خاصة بالإسماعيلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية.

و عرض المحافظ موقف تطوير الأسواق، ومنها تطوير سوق الجمعة، الذي يشهد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منه، ويتضمن إنشاء 450 محلًا، و425 فرشة، ونقطة شرطة، ومسجد، بنسبة تنفيذ 80%.

وحول موقف التحول الرقمي، فأوضح اللواء شريف فهمى بشارة أنه تم تحديد نصيب مراكز المدن من عدد النقاط بعدد 9 مراكز بإجمالي عدد 1034 مبنى تتضمن 228 مبنى بمركز ومدينة فايد، و114 مبنى بمركز ومدينة التل الكبير، و66 بمركز ومدينة القصاصين، و46 مبنى بمركز ومدينة أبوصوير، و92 مبنى بمركز ومدينة القنطرة غرب، و96 مبنى بمركز ومدينة القنطرة شرق، و392 مبنى بالأحياء: الأول، والثاني، والثالث، بمركز ومدينة الإسماعيلية. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نسبة 95% من إجمالي الأعمال، وتم الانتهاء من 60 مسارا داخليا للمرور، ونيابة المرور، ومكاتب التوثيق، ومستشفيات، ووحدات صحية، وتم تفعيل 30 نقطة للمرور ونيابة المرور ومكاتب التوثيق.

على جانب آخر، عرض اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع، جهود دفع الاستثمار في المحافظة، لافتًا إلى الفرص الواعدة في الإسماعيلية، حيث تضم 3 مناطق صناعية؛ الأولى هي المنطقة الحرة، وتضم 101 مصنع، و4 مناطق حرة خاصة، منها 97 مصنعا و 3 مناطق حرة خاصة تعمل بالفعل، والثانية هي المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بمركز الإسماعيلية وتضم 207 مصانع، منها 143 مصنعا يعمل، والثالثة المنطقة الحرة بالقنطرة شرق، وتضم 180 مصنعًا، بينها 39 مصنعا يعمل، مؤكدأً في هذا الصدد أن محافظة الإسماعيلية تمتلك بذلك 483 مصنعًا و4 مناطق حرة خاصة، يعمل بها 283 مصنعًا، و3 مناطق حرة خاصة، بينما لايزال تحت الإنشاء 119 مصنعًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لجميع تلك المشروعات نحو 28,8 مليار دولار، وتتراوح الأنشطة الرئيسية لتلك المصانع ما بين الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، والجلود، والمواسير البلاستيك، وتوفر فرص العمل لأبناء المحافظة بواقع حوالي 45 ألف فرصة عمل.

وعرض محافظ الإسماعيلية على رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددًا من المطالب ومقترحات التطوير لتحسين الخدمات في المحافظة بما يخدم أبناءها، ومن ذلك مقترح إنشاء كوبري دوران علوي في تقاطع مدخل مدينة القنطرة غرب مع طريق إسماعيلية ـ بورسعيد الصحراوي لتفادي الحوادث المرورية؛ وذلك لتقليل الحوادث المرورية في تقاطع مدخل المدينة، بالإضافة إلى مقترح عمل نفق أسفل سكة حديد مدينة أبو صوير؛ نظرًا للتكدس المروري على خط بنها ـ بورسعيد بجوار مزلقان أبو صوير، فضلًا عن تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير حديقة الفروسية لتكون متنفسًا لأبناء مدينة الإسماعيلية.