منها ترقية 111 موظفا.. التنظيم والإدارة يستعرض جهوده خلال أغسطس الماضى

وأوضح "التنظيم والإدارة" فى أنّه وافق على إعادة تعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا ب "التسوية" لـ1690 موظفا من مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما وافق على تثبيت 1011 موظفا من العاملين المؤقتين فضلا عن ترقية 111 موظفاً بمُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.



ووافق الجهاز أيضا على نقل 204 موظفين من وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتعديل الشكل التعاقدى لـ 166 موظفاً من العاملين المؤقتين على حساب الصناديق والحسابات الخاصة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما وافق أيضاً على منح حافز التميز العلمى لـ91 موظفا ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه فى مجال التخصص.



وفى سياق متصل، وافق الجهاز على تنفيذ قرارات تكليف لـ994 مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية.



كما انتهى الجهاز من دراسة تمويل درجات لـ 159 وظيفة ببعض الجهات الإدارية، وانتهى من دراسة تنفيذ 141 حُكما قضائيا متنوعا ما بين صرف مقابل نقدى وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع وكذا صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات وغيرها لموظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما انتهى الجهاز من دراسة تصويب أوضاع وظيفية لـ6 موظفين.



وخلال شهر أغسطس الماضى انتهى الجهاز أيضا من دراسة نقل 49 مُوّظفاً من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة على مجموعة نوعية مُغايرة، أما بالنسبة للوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن شغل بعض الوظائف القيادية لـ110 وظائف فى بعض الجهات الإدارية.



وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، انتهى الجهاز من دراسة وتعديل الهيكل التنظيمى لـ10 جهات إدارية، فيما انتهى الجهاز أيضاً من تقييم 1896 مُتقدما للندب من وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى النيابة العامة وذلك بمركز تقييم القُدرات والمُسابقات التابع للجهاز.

كما انتهى الجهاز أيضا من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف فى 17 جهة إدارية.



وفى سياق الخُطط التدريبية، وافق الجهاز على تنفيذ خطة تدريبية لإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة. وانتهى من تنفيذ 4 برامج تدريبية استفاد منها 227 مُتدربا مُرشّحا لشغل وظائف قيادية بالوحدات المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2021/2020.



وأخيرا وليس آخرا، انتهى الجهاز من دراسة 492 شكوى وردت إلى الجهاز عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.