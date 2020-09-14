61 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى قطاع شمال الشرقية

وأضاف أن خطة الوزارة تستهدف تقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح شاكر، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه فى نطاق قطاع شمال الشرقية، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 870 ألف مشترك، ويضم 61 مركز وقرية، تم خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى 61 مليون جنيه، كخطة استثمارية وخطة طموحة.
وأفاد بأنه تم إحلال وتجديد 454977 متر موصلات جهد منخفض، و55422 كجم موصلات جهد متوسط، و13127 متر كابلات جهد منخفض، و39011 متر كابلات جهد متوسط، و3991 عامود جهد منخفض، و507 أعمدة جهد متوسط، و33 محول قدرات مختلفة، و17 كشك كامل بالمحول، و2 أكشاك فارغة، و8 موزعات حلقية، و12 صندوق توزيع جهد منخفض، و25 كبينة ولوحة توزيع، و23 سكينة ثلاثية.
وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9 مليون جنيه.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق.
وشدد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مؤكدًا الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.
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