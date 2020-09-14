محافظ الإسماعيلية لـ رئيس الوزراء : وفرنا 45 ألف فرصة عمل فى 483 مصنعا

جاء ذلك فى اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وشريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف عدد من أراضى الجمعيات التى تم الحصول عليها من المحافظة بغرض الزراعة، ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاونى على أراض ولم يتم تنميتها، على أن يتم بحث موقف جميع الحالات فى أسرع وقت.

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضًا استهله بموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، إذ أشار إلى أنه تم حتى الآن تلقى 6898 طلب تصالح من الراغبين من أهالى محافظة الإسماعيلة، وبلغ إجمالى المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه.

وتطرّق محافظ الإسماعيلية إلى موقف تنفيذ المشروعات فى مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة أبناء المحافظة، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 شهدت تنفيذ 180 مشروعًا فى مختلف القطاعات، بتكلفة 1,1 مليار جنيه، إذ تم الانتهاء بالكامل من 25 مشروعًا فى مجال الطرق، و12 مشروعًا فى مجال التعليم، و60 مشروعًا فى مجالى الكهرباء وتحسين البيئة، ومشروعين فى مجال الشباب والرياضة، كما يتم بمعدلات جيدة استكمال 50 مشروعًا فى مجال الصحة، و29 مشروعًا فى مجال الصرف الصحى، و3 مشروعات لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ: تتضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2020/2021 تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، تشمل 38 مشروعا للطرق، و64 مشروعًا للصحة، و39 مشروعًا للصرف الصحى، و 14 مشروعًا للتعليم، ومشروعين للشباب والرياضة، و37 مشروعًا فى مجال الكهرباء وتحسين البيئة.

وعرض شريف فهمى بشارة جانبًا من الإنجاز المتحقق فى المشروعات التى تشهدها أرض محافظة الإسماعيلية فى مراكزها السبعة: القنطرة غرب، والقنطرة شرق، والإسماعيلية، والقصاصين، وأبو صوير، والتل الكبير، وفايد، وأبوصوير.. ففى مجال الطرق تم رفع كفاءة وتطوير طريق البلاجات، وإعادة رصف شوارع حى السلام، ورصف طريق أبو طفيلة، ورصف طريق اسماعيلية السويس ـ الخفاجات ـ سرابيوم.

وفى مجال الصحة، شهدت المحافظة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام النموذجى، وتطوير مراكز طب الأسرة بكل من أبو سلطان، والرياح، والشهداء، والسبع آبار، والسلام والمحطة، والكيلو 11، والعهدة، كما أنه جار استكمال تطوير وحدة طب الأسرة بكل من وادى الملاك، وحى السلام، والكيلو 2.

وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه المستقبل، ومحطة صرف صحى السبع آبار، ومحطة الصرف الصحى بقرية الواصفية، ومحطة الصرف الصحى بأبو صوير، أما مشروعات قطاع التربية والتعليم فتشهد تنفيذ توسعات بعدد من المدارس لتقليل الكثافة، منها مدرسة الطائف، ومدرسة المشتل الثانوية للبنات، والمدرسة الظاهرية المتكاملة، ومدرسة أبوعاشور، ومدرسة عرب أبو القاسم، وتضمنت مشروعات الشباب والرياضة إنشاء مركز شباب نموذجى بأبو خليفة، والمحسمة القديمة، ونادى منشية الشهداء.

وتناول المحافظ لمحة عن مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة الإسماعيلية، مُسلطًا الضوء على مشروع تطوير منطقة على عيد، والذى يتم تنفيذه بنسبة بلغت 60%، بما يشمل ردم المنطقة، والتخطيط، وإنشاء محطة صرف صحى، أما عن مشروعات تحسين البيئة فقد ركز المحافظ على مشروع مهم هو تطوير حديقة الفروسية وتقع بالحى الثالث فى وسط مدينة الإسماعيلية، ومساحتها 22 فدانًا، وتم إهمالها خلال الفترات السابقة فتحولت إلى مقلب للمخلفات، إذ أكد أنه تم عمل مقترح لإعادة تأهيل الموقع كحديقة عامة لأبناء المحافظة، وجرى إعداد خطة على 3 مراحل تم إنهاء المرحلة الأولى منها بقيمة 6 ملايين جنيه، وشملت عمل رصيف للحديقة بعرض 4 أمتار، وعمل مناطق انتظار سيارات فى الأركان الأربعة، وتنفيذ شريط أخضر بعرض 5 أمتار، وتراك بعرض 8 أمتار، بالإضافة إلى توريد المهام الكهربائية، وتنفيذ شبكات الرى لتلك المناطق.

كما عرض المحافظ موقف تطوير الأسواق، ومنها تطوير سوق الجمعة، الذى يشهد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منه، ويتضمن إنشاء 450 محلاً، و425 فرشة، ونقطة شرطة، ومسجد، بنسبة تنفيذ 80%.

وحول موقف التحول الرقمى، فأوضح شريف فهمى بشارة أنه تم تحديد نصيب مراكز المدن من عدد النقاط بعدد 9 مراكز بإجمالى 1034 مبنى تتضمن 228 مبنى بمركز ومدينة فايد، و114 مبنى بمركز ومدينة التل الكبير، و66 بمركز ومدينة القصاصين، و46 مبنى بمركز ومدينة أبوصوير، و92 مبنى بمركز ومدينة القنطرة غرب، و96 مبنى بمركز ومدينة القنطرة شرق، و392 مبنى بالأحياء: الأول، والثانى، والثالث، بمركز ومدينة الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نسبة 95% من إجمالى الأعمال، وتم الانتهاء من 60 مسارا داخليا للمرور، ونيابة المرور، ومكاتب التوثيق، ومستشفيات، ووحدات صحية، وتم تفعيل 30 نقطة للمرور ونيابة المرور ومكاتب التوثيق.

على جانب آخر، عرض محافظ الإسماعيلية، خلال الاجتماع، جهود دفع الاستثمار فى المحافظة، لافتاً إلى الفرص الواعدة فى الإسماعيلية، إذ تضم 3 مناطق صناعية، الأولى هى المنطقة الحرة، وتضم 101 مصنع، و4 مناطق حرة خاصة، منها 97 مصنعًا و3 مناطق حرة تعمل بالفعل، والثانية هى المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بمركز الإسماعيلية وتضم 207 مصانع، منها 143 مصنعًا يعمل، والثالثة المنطقة الحرة بالقنطرة شرق، وتضم 180 مصنعًا، بينها 39 مصنعًا يعمل، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية تمتلك بذلك 483 مصنعًا و4 مناطق حرة خاصة، يعمل بها 283 مصنعًا، و3 مناطق حرة خاصة، بينما ما يزال تحت الإنشاء 119 مصنعًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لجميع تلك المشروعات نحو 28,8 مليار دولار، وتتراوح الأنشطة الرئيسية لتلك المصانع ما بين الملابس الجاهزة، والأنظمة الكهربائية، ومواد البناء والأحجار والبويات، والجلود، والمواسير البلاستيك، وتوفر فرص العمل لأبناء المحافظة بواقع حوالى 45 ألف فرصة عمل.

وعرض محافظ الإسماعيلية على رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عددًا من المطالب ومقترحات التطوير لتحسين الخدمات فى المحافظة بما يخدم أبناءها، ومن ذلك مقترح إنشاء كوبرى دوران علوى فى تقاطع مدخل مدينة القنطرة غرب مع طريق إسماعيلية ـ بورسعيد الصحراوى لتفادى الحوادث المرورية، لتقليل الحوادث المرورية فى تقاطع مدخل المدينة، بالإضافة إلى مقترح عمل نفق أسفل سكة حديد مدينة أبو صوير، نظرًا للتكدس المرورى على خط بنها ـ بورسعيد بجوار مزلقان أبو صوير، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير حديقة الفروسية لتكون متنفساً لأبناء مدينة الإسماعيلية.