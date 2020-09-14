وكتب عمرو أديب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: " صريخ وصويت من أرامل ومطلقات أردوغان : الراجل بيهد العمارات علشان يبني مكانها مجتمعات أفضل مش بيهد غير العقارات المخالفة اللي بتتبنى على أرض الحكومة". وأَضاف عمرو أديب: "الراجل بيهد العمارات اللي مش بتستحمل الزلزال يعني عايز أردوغان يسيب البلد كدة من غير قانون؟ شكرا جزيلا عالإجابة". اقرأ أيضًا:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من عمرو أديب على ردود الأفعال على إزالة البنايات المخالفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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