رئيس جهاز العاشر من رمضان: تطهير مخرات السيول استعدادا لفصل الشتاء

أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أنه يجرى تنفيذ أعمال التطهير لمخرَّات السيول والتأكد من رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى استعداداً لاستقبال موسم الشتاء المصاحب لسقوط الأمطار بشمال خليج السويس.





وقالت المهندسة أسماء مخلوف نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتى معه من أمطار تصل إلى حد السيول، كما تم التنسيق بين كل الإدارات المختلفة من شبكات المياه والصرف الصحى للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف وتطهير جميع مخرات السيول وغرف تصريف الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك، وأضافت مخلوف أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات ومراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الشتاء وكيفية إدارة الأزمات.

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