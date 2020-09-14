- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الإثنين، فريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، والمهندس حسام فضل، والمهندس أشرف نجيب، بحضور الدكتور طارق فايد المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتور يحيى عبد الجليل مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
وأوضح عكاشة أن هذه الزيارة تأتى فى إطار اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، للبدء فى تدريب طلاب الدراسات العليا بالجامعة على أساسيات التحول الرقمى، سعيا لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمى لطلاب الدراسات العليا كجزء من الخطة التى تنتهجها جامعة طنطا للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة طنطا: نسعى للتحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.