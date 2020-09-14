السكة الحديد تسمح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات دون تذاكر

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وأضاف المنشور أن الأمر نفسه ينطبق علي أفراد الشرطة يستقلون القطارات مباشرة دون الرجوع إلى شبابيك حجز التذاكر إذا كانوا يرتدون الزى العسكرى أو يحملون بطاقة إثبات الشخصية العسكرية فقط.
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