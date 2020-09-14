رئيس الوزراء يوجه بدراسة موقف الأراضى المخصصة للجمعيات بالإسماعيلية

وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ الإسماعيلية حول الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف عدد من أراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها من المحافظة بغرض الزراعة، ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاوني على أراض ولم يتم تنميتها، على أن يتم بحث موقف جميع الحالات في أسرع وقت.

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضًا استهله بموقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث أشار إلى أنه تم حتى الآن تلقى 6898 طلب تصالح من الراغبين من أهالي محافظة الإسماعيلة، وبلغ إجمالي المتحصلات منها نحو 61 مليون جنيه.

وتطرّق محافظ الإسماعيلية إلى موقف تنفيذ المشروعات في مختلف قطاعات التنمية بهدف الارتقاء بحياة أبناء المحافظة، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020 شهدت تنفيذ 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، بتكلفة 1،1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء بالكامل من 25 مشروعًا في مجال الطرق، و12 مشروعأً في مجال التعليم، و60 مشروعأً في مجالي الكهرباء وتحسين البيئة، ومشروعين في مجال الشباب والرياضة، كما يتم بمعدلات جيدة استكمال 50 مشروعأً في مجال الصحة، و29 مشروعأً في مجال الصرف الصحي، و3 مشروعات لتطوير العشوائيات.

وأضاف المحافظ: تتضمن الخطة الاستثمارية الحالية 2020/2021 تنفيذ 194 مشروعًا، بتكلفة 1،4 مليار جنيه، تشمل 38 مشروعا للطرق، و64 مشروعا للصحة، و39 مشروعا للصرف الصحي، و14 مشروعا للتعليم، ومشروعين للشباب والرياضة، و37 مشروعًا في مجال الكهرباء وتحسين البيئة.

وعرض اللواء شريف فهمى بشارة جانبًا من الإنجاز المتحقق في المشروعات التي تشهدها أرض محافظة الإسماعيلية في مراكزها السبعة: القنطرة غرب، والقنطرة شرق، والإسماعيلية، والقصاصين، وأبو صوير، والتل الكبير، وفايد، وأبوصوير؛ ففي مجال الطرق تم رفع كفاءة وتطوير طريق البلاجات، وإعادة رصف شوارع حي السلام، ورصف طريق أبو طفيلة، ورصف طريق اسماعيلية السويس ـ الخفاجات ـ سرابيوم.

وفي مجال الصحة، شهدت المحافظة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام النموذجي، وتطوير مراكز طب الأسرة بكل من أبو سلطان، والرياح، والشهداء، والسبع آبار، والسلام والمحطة، والكيلو 11، والعهدة، كما أنه جار استكمال تطوير وحدة طب الأسرة بكل من وادي الملاك، وحي السلام، والكيلو 2.

وتضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محطة مياه المستقبل، ومحطة صرف صحي السبع آبار، ومحطة الصرف الصحي بقرية الواصفية، ومحطة الصرف الصحي بأبو صوير، أما مشروعات قطاع التربية والتعليم فتشهد تنفيذ توسعات بعدد من المدارس لتقليل الكثافة، منها مدرسة الطائف، ومدرسة المشتل الثانوية للبنات، والمدرسة الظاهرية المتكاملة، ومدرسة أبوعاشور، ومدرسة عرب أبو القاسم، وتضمنت مشروعات الشباب والرياضة انشاء مركز شباب نموذجي بأبو خليفة، والمحسمة القديمة، ونادي منشية الشهداء.

كما تناول المحافظ لمحة عن مشروعات تطوير العشوائيات بمحافظة الإسماعيلية، مُسلطًا الضوء على مشروع تطوير منطقة علي عيد، والذي يتم تنفيذه بنسبة بلغت 60%، بما يشمل ردم المنطقة، والتخطيط، وإنشاء محطة صرف صحي، أما عن مشروعات تحسين البيئة فقد ركز المحافظ على مشروع مهم هو تطوير حديقة الفروسية وتقع بالحي الثالث في وسط مدينة الإسماعيلية، ومساحتها 22 فدانا، وتم إهمالها خلال الفترات السابقة فتحولت إلى مقلب للمخلفات، حيث أكد أنه تم عمل مقترح لإعادة تأهيل الموقع كحديقة عامة لأبناء المحافظة.