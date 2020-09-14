نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: توطين 3 ملايين مصري بسيناء لن يتحقق إلا بتنفيذ التكليفات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية في إطار نهج استراتيجي شامل يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.

وقال " عامر " فى بناء له اصدره،اليوم الإثنين، إن تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة يحقق مجموعة من الاهداف المهمة فى مقدمتها إعادة توزيع السكان وبما يحقق أهداف وخطط الدولة فى توطين 3 مليون مواطن مصرى داخل سيناء، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف أصبح سهلًا بعد المشروعات القومية الكبرى التى تمت داخل سيناء وفى مقدمتها مشروعات الأنفاق والكباري وشبكة الطرق التى ربطت سيناء ربطًا كاملًا بالوادى والدلتا.

وطالب عضو مجلس النواب، من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لملف منح المزيد من المزايا والحوافز التشجيعية للاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية داخل سيناء وفى مختلف المجالات، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يعمل على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى الباحث عن فرص العمالة.

كما أشاد رئيس صناعة النواب، بحرص الرئيس السيسى على متابعة جهود تعزيز محاور الزراعة والري عن طريق شق الترع والقنوات المائية لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

