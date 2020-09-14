نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشطاء لبهي الدين حسن: خاين لوطنه وعامل زي الإخوان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، درسا قاسيا إلي بهي الدين حسن. مؤكدين استمراره في العمل على نشر الأكاذيب والسموم بهدف خلق الفوضى فى مصر.
واضاف النشطاء أنهم لن يسمحوا بذلك، متابعين: عمرنا ما شوفناك بتدافع عن حد عدل، واحنا فهمنا خلاص أنت لحساب من تعمل، والكل عارف أنك معذور ومحتاج قرشين.
وتابعوا: نفسنا تطلع تتكلم ولو لمرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن لكن طبعا عارفين أن ده مستحيل يحصل لأنك خاين لوطنك. وعامل زي الإخوان كلهم طينة واحدة، وليس بغريب لأنك حما الارهابي علاء عبد الفتاح.
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