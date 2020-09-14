نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث في المقال التالي
فى بداية الاجتماع أكد الوزير، على تقديم كافة سبل الدعم للمركز القومى للبحوث؛ لتذليل كافة العقبات من أجل إيجاد حلول لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث فى مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك التخصصات والمهارات التي تجعله على رأس المعاهد البحثية.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية العمل الجاد فيما يخص ملف التجارب السريرية، مشيرا إلى أهمية استغلال الوقت جيدا فى هذا الملف.
ومن جانبه، أشار د. محمد هاشم إلى حل كافة الأمور الإدارية الخاصة بملف التجارب السريرية، موجها الشكر للسيد الوزير على دعم سيادته الدائم للمركز القومى للبحوث.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة التدريس والتي تتعلق بالترقيات، والتعيينات.
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