نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية للطلاب المتخلفين عن الدور الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.