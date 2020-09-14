عاجل.. السيسى يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية أرمينيا

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة وزير خارجية أرمينيا إلى القاهرة، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس الأرمينى، ومؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ونقل وزير خارجية أرمينيا تحيات الرئيس الأرمينى إلى الرئيس السيسى، معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما فى ظل الجالية الأرمينية الكبيرة المتواجدة فى مصر وما تلقاه من رعاية كريمة، وكذلك لما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل دولى وإقليمى ودور محورى متزن فى المنطقة، ومؤكدا اهتمام أرمينيا المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا على الصعيد السياحى والثقافى والتجارى والاقتصادى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية فى المنطقة، بما فيها تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا ولبنان والقضية الفلسطينية، إذ تم التوافق بين الجانبين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية فى المنطقة والتى تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب.
كما تم التطرق إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين فى سياق زيادة فرص الاستثمار المتبادل وتعظيم حجم التبادل التجارى، خصوصا فى قطاعات الصناعات الدوائية والتعليم الفنى والسياحة، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية.
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