عضو بالشيوخ يطالب بحملات توعوية قبل انطلاقة العام الدراسى

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود التحول الرقمى التى تتم بالمنظومة التعليمية محط تقدير وثناء من الجميع وتؤكد إصرار وعزم الدولة المصرية على إدخال التحول الرقمى فى كل مناحى الحياة المصرية.





وأوضح أنه رغم الإيمان بنجاح هذه التجربة على أرض الواقع مع الوقت فى ضوء الجهود المخلصة والصادقة للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر إلا أنه لابد من التوضيح لعدد من الأمور والاستفسارات التى تتوالى من الأسر المصرية.

وقال توفيق، فى تصريحات له اليوم الإثنين، إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير طارق شوقى، قدمت عرضًا مُقدرًا بشأن منظومة العمل التعليمية فى العام الدراسى الجديد، فى ضوء تدابير كورونا، معتمدة بشكل أساسى على التحول الرقمى وتعميقه وبيئة تكنولوجية متطورة، ومع طبيعة الواقع المصرى نجاح التحول الرقمى لا يتوقف على مجرد آلات تكنولوجية ووجود انترنت، بقدر ما هو ثقافة يجب ترسيخها وتعميقها فى كل مكونات المنظومة التعليمية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن العديد من الاستفسارات والتساؤلات تتوالى بشأن النظام والرؤى الجديدة، ومن ثم يجب أن يكون هناك فريق عمل متكامل للرد حتى لا تكون الأسر والطلاب بيئة سهلة للاستخدام والشائعات، وأيضًا قطع الطريق على أى محاولات لترويج أكاذيب أو معلومات خاطئة، تتسبب فى إشكاليات لاحقة فى الإيمان والتطبيق على أرض الواقع.

واختتم حديثه بالتأكيد أن وضوح الرؤية وتعميق ثقافة التحول الرقمى بالتعليم من خلال حملات توعوية بوسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، ضرورة مهمة حرصًا على نجاح التجربة التى يتم تنفيذها ورؤى وأفكار النهوض بالعملية التعليمة، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقى فى هذه المنظومة سيكون من الإقبال عليها والتعاطى الجيد من الأسرة والطلاب ولفظ الدروس الخصوصية والأفكار القديمة التى تسبب فى تداعيات سلبية للمنظومة التعليمية.