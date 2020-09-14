وأشار إلى أهمية هذه الجهود فى تأكيد الدور المتزايد الذى تلعبه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساعدة فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدول النامية فى العديد من المجالات.
تناول الملا فى كلمته المبادرة الجديدة التى يطرحها مدير عام الوكالة تحت اسم "زودياك" والتى تستهدف البناء على الخبرات التى اكتسبتها الوكالة فى مواجهة جائحة كورونا وتوظيفها لمواجهة هذه النوعية من الأمراض فى إطار مؤسسى مستدام، معربا عن دعمه لهذه المبادرة ولجميع الأنشطة التى تمارسها الوكالة لدعم الدول النامية من خلال التطبيقات النووية الحديثة.
جدير بالذكر أن السفير محمد الملا، قد التقى صباح اليوم برافائيل جروسى، مديرعام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسلمه أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر لدى الوكالة، واستهل مهام منصبه برئاسة الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات مجلس المحافظين بالوكالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تؤكد أهمية دور الوكالة الذرية فى تعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.